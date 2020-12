Fantacalcio – Serie A, la Top 11 alla sosta!

Dopo avervi parlato dei peggiori flop alla sosta, è il momento della top 11! Tanti calciatori si sono contraddistinti, quelli che andremo ad elencare però sono senza dubbio i migliori fino a questo momento. Hanno saputo regalare gioie ma soprattutto vittorie ai fantallenatori che hanno deciso di acquistarli per cui partiamo subito:

SILVESTRI: Dopo la meravigliosa stagione a sorpresa dell’anno scorso, Marco Silvestri conferma quanto di buono fatto vedere. Tanti clean sheet e voti altissimi per un estremo difensore che ormai è una vera e propria realtà del nostro campionato. Anche grazie a lui il Verona vola in classifica nonostante le tante cessioni effettuate nel corso dell’ultima sessione di mercato. Benissimo soprattutto nel rapporto qualità-prezzo.

THEO HERNANDEZ: Ormai gli aggettivi per lui sono superflui, praticamente un attaccante che gioca in difesa questo è Theo Hernandez! Top player indiscusso di questo reparto conferma ed addirittura supera le aspettative su di lui. Goal che vale il match anche contro la Lazio nel recupero, simbolo indiscusso di questo Milan, vale fino all’ultimo credito speso per lui in sede d’asta.

ROMERO: Dal Genoa all’Atalanta è un bel salto di qualità, lo ha affrontato al meglio Christian Romero che ormai è titolare indiscusso della difesa a tre di Gasperini. Tanti voti buoni e prestazioni sempre in crescendo che lo hanno consacrato come una delle sorprese di questo campionato. Rapporto qualità-prezzo eccezionale se pensiamo che in alcune leghe è ancora svincolato per cui a gennaio, mi raccomando, non fatevelo scappare.

SPINAZZOLA: L’esterno sinistro della Roma ha concluso la scorsa stagione ad altissimi livelli, la prima parte era stata condizionata dal terribile infortunio al ginocchio. Non è mai stato il massimo dal punto di vista fisico ma ora che pare aver trovato un po’ di tranquillità in questo senso, sta ripagando sia Fonseca che tutti i fantallenatori che lo hanno acquistato. Posizione sulla linea dei centrocampisti, voti sempre eccezionali e tantissimi bonus per un difensore che ormai è ritenuto un top player al pari dei migliori.

ZACCAGNI: Mattia Zaccagni è la più grande sorpresa tra tutti i centrocampisti di quest’anno! Stella di questo Verona che già l’anno scorso si era fatto notare assieme a Pessina, adesso tornato all’Atalanta dopo il prestito. Quest’anno sta letteralmente facendo volare il Verona di Juric che soffre l’assenza di un centravanti di ruolo ma può contare su Zaccagni. Goal e bonus in enormi quantità per un calciatore che in sede d’asta è stato pagato molto molto meno rispetto ai soliti top player.

SORIANO: Roberto Soriano è da sempre un pupillo di Sinisa Mihajlovic e lo sta dimostrando anche quest’anno a suon di bonus. Partenza a razzo per il centrocampista italo-tedesco, complice anche la sua posizione nettamente avanzata, che ha fruttato al Bologna più di una vittoria. 6 goal e 2 assist sono uno score di tutto rispetto per un centrocampista che, per quanto è stato pagato, è sicuramente tra i top di questo reparto fino a questo momento.

MKHITARYAN: Il centrocampista della Roma è sicuramente il miglior centrocampista della Serie A fino a questo momento. Era già considerato un top player in sede d’asta e, per questo motivo, è stato acquistato a cifre davvero molto alte. Con una media di 7 goal e 6 assist all’attivo però, per lui come Theo Hernandez, vale lo stesso discorso! Il prezzo pagato è sempre giusto perchè avere in rosa un centrocampista con queste medie, può cambiare radicalmente l’esito di una partita.

DE PAUL: Da sempre considerato un top del centrocampo, anche questa stagione Rodrigo De Paul non ha deluso le aspettative! Tanti goal ed assist per guidare un Udinese che è partita male ma che pian piano sta risalendo la china riuscendo a conquistare anche punti importantissimi come ad esempio la vittoria per 3 a 1 in casa della Lazio. Rigorista della squadra con tantissimi buoni voti e tre goal, stella indiscussa dei friulani.

IBRAHIMOVIC: A parte l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco nelle ultime settimane, Zlatan Ibrahimovic è l’attaccante rivelazione del campionato. Non solo perchè ha già segnato 10 goal ma soprattutto perchè ha dato nuova vita ad un Milan che prima del suo arrivo faceva moltissima fatica, oggi è addirittura la capolista della Serie A. Giocatore straordinario che, come ha affermato anche lui, è come Benjamin Button, più invecchia e più diventa forte. Numeri pazzeschi per un attaccante veramente top.

BELOTTI: E’ indubbiamente il gallo Belotti un’altra sorpresa di questo campionato. L’attaccante del Torino ha sempre fatto il suo in termini di goal e bonus ma mai è sembrato così in forma come quest’anno. Nonostante il suo team infatti riversa in ultima posizione in classifica, lui riesce a reggere l’attacco completamente da solo, fa salire la squadra, dribbla e segna tanto. Proprio per questo, rispetto agli altri anni, riesce a prendere buoni voti anche quando non riesce a fare bonus e questo, per un attaccante, non è affatto scontato.

LUKAKU: Nessuna sorpresa solo una conferma, Romelu Lukaku, così come Cristiano Ronaldo, era l’attaccante più ambito in sede d’asta e sta ripagando chi ha puntato su di lui. 11 goal in 12 presenze è uno score non da poco ma lo sapevano già i fantallenatori che hanno speso fior di quattrini per accaparrarselo che big rom, difficilmente delude le aspettative. Top player allo stesso modo di CR7 con la differenza però che il belga, non giocherà più le competizioni europee. Un dettaglio non da poco per gli amanti del Fantacalcio dato che, infortuni permettendo, non dovrebbe più saltare una partita in campionato.