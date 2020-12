Acquisti Mancati: la top 5 dei non acquisti del Napoli

Bentornati alla top 5 dei quasi acquisti del Napoli, oggi vediamo il quarto posto.

Dopo Gabriel Magalhaes oggi ricordiamo la trattativa che stava per portare Cengiz Under in maglia azzurra. L’ex ala destra della Roma ora in forza al Leicester sembrava in dirittura d’arrivo durante quest’estate. Prima dell’inizio del campionato, con la situazione Lozano ancora in incognito il Napoli voleva rinforzare il reparto esterni e fu individuato il turco. La Roma chiedeva 24/25 mln di euro mentre il Napoli arrivò a 18; Giuntoli provò ad inserire varie contropartite per cercare di concludere l’affare che però sfumò definitivamente con l’interessamento del Leicester che riuscì a portare l’esterno turco alla corte di Brendan Rodgers. Un altro colpo molto vicino, che mai si è concretizzato.

