Peggiori acquisti azzurri dell’ultimo decennio, al quinto posto…

La classifica dei 5 peggiori acquisti fatti nell’ultimo decennio dalla SSC Napoli. Questa speciale top 5 verrà divisa e presentata in 5 giorni durante le vacanze natalizie.

Partiamo dal fondo. Arrivato a Napoli nel 2015 per volontà di Maurizio Sarri, sarebbe dovuto essere il regista titolare della nuova squadra del tecnico toscano. Si tratta di Mirko Valdifiori. Pagato 5,5 milioni, il centrocampista è reduce dall’esperienza ad Empoli, club con il quale ha debuttato in Serie A e con cui ha disputato la migliore stagione della sua carriera.

Valdifiori sbarca all’ombra del Vesuvio sotto lo scetticismo generale, in una piazza che ha appena visto sfumare la Champions e arrivare al posto di Rafa Benitez un ancora semi-sconosciuto Sarri. Esordisce in maglia azzurra il 23 agosto 2015 alla prima di campionato contro il Sassuolo, contro il quale il Napoli perde. Le prime gare della nuova gestione non vanno come i tifosi sperano e Sarri deve rivedere alcune sue scelte di formazione. Così dopo le 4 titolarità in 5 giornate di campionato, Valdifiori si accomoda in panchina, e per il resto della stagione si troverà a fare il vice di un ritrovato Jorginho.

A giugno 2016 conta con la maglia del Napoli 16 presenze, di cui solo 6 in Serie A. Un flop senza se e senza ma. Il Napoli riesce comunque a guadagnare 3,5 milioni dalla sua cessione al Torino, avvenuta nell’agosto 2016. Valdifiori avrà comunque un dolce ricordo della sua esperienza napoletana: nel settembre del 2015 ha infatti debuttato in Europa League.

Top 5 peggiori acquisti azzurri:

? ? ? ? Valdifiori

Il prossimo articolo contenente il quarto giocatore di questa speciale classifica sarà online domani, 25 dicembre, alle ore 19:00!