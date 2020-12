MN Awards – Il miglior portiere del 2020

Nel periodo di sosta della Serie A, MondoNapoli non si ferma e oggi inizia il nostro cammino negli MN Awards.

Saranno sette articoli dove verranno premiate, appunto, sette categorie per l’anno 2020: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior giovane, miglior allenatore e gol più bello.

Il nostro viaggio inizia oggi: premieremo il miglior portiere del 2020, mostrando alcune delle sue incredibili statistiche.

Il vincitore

E il primo vincitore per gli MN Awards nella categoria miglior portiere è… Jan Oblak!

Il portiere dell’Atletico Madrid ha vissuto un anno pazzesco, andando anche oltre le immense doti che già precedentemente aveva dimostrato di avere. La scelta non è stata facile, i due portieri con i quali si è giocato il premio fino all’ultimo secondo sono Manuel Neuer e Marc Andrè Ter Stegen, anche loro protagonisti di una clamorosa annata.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le statistiche del portiere sloveno.

Saracinesca

Uno dei termini che più amo utilizzare quando si parla dei portieri è proprio il titolo di questo paragrafo: saracinesca. Di sera i negozi le abbassano e il rumore generato è tanto forte e fastidioso quanto rassicurante, sapendo che un’altra giornata è volta al termine. Ecco, quando Jan Oblak abbassa la propria, è tanto un “rumore fastidioso” per gli avversari quanto una rassicurazione per i colchoneros.

Il portiere sloveno, nel 2020, ha ottenuto 20 clean sheets: ha quindi terminato ben 20 partite senza subire gol. Nella sola stagione 2020/21 ha una percentuale di porta inviolata del 69% con solo 0.38 gol subiti a partita, una statistica impressionante.

Nell’Atletico del Cholo Simeone la difesa della propria porta è un aspetto fondamentale ma, negli ultimi anni, la squadra di Madrid ha avuto delle difficoltà, sembrando sempre incompiuta. Grazie a qualche innesto e, in gran parte, al suo portiere nel maggior stato di grazia, oggi è primo nella Liga con soli 5 gol subiti in 13 partite. Un muro!

Un video che mostra solo alcune delle più belle parate dell’estremo difensore dell’Atletico Madrid.

Il primo giocatore premiato è stato quindi il portiere dell’Atletico Madrid, ma come detto non ci fermiamo: clicca qui per sapere chi ha vinto il premio come miglior allenatore del 2020!