Il Presidente De Laurentiis – L’uomo che ha trasformato il Napoli

Ricordiamo quella data come se fosse ieri, era il 6 settembre 2004 quando Aurelio De Laurentiis decise di acquistare la società SSC Napoli. L’inizio di un’era, insomma, un’epoca che avrebbe permesso ai tifosi partenopei di arrivare a sognare per uno scudetto in Serie A.

Sono stati, fino ad ora, 16 anni caratterizzati dalla voglia comune di migliorare la società anno dopo anno. Ingaggiare talenti, dare un’impronta per risorgere e ritornare tra le grandi del calcio italiano. Con il suo carattere spavaldo e senza mezzi termini, ha saputo coniugare le potenzialità di una piazza con la sua cultura calcistica e non solo.

Ha permesso a tutti i napoletani di gioire, per un motivo o per un altro. Un San Paolo(poi tramutato in Stadio Diego Armando Maradona) che faceva tremare le gambe agli avversari, gremito di calore e tifo sanno: anche questa è stata una vittoria. E quel motto che spesso abbiamo citato, “Dalla C alla Champions“, è un traguardo immane che rimarrà stampato per sempre nei cuori azzurri.

Come dice il titolo, il merito del presidente azzurro è stato soprattutto quello di rivoluzionare la mentalità azzurra: crescere passo dopo passo, scalare posizioni in Italia e in Europa. Acquisti ad hoc hanno dato l’opportunità di confrontarsi con grandi squadre europee, arrivare a giocarsi un quarto di finale in Champions League contro il Chelsea sotto la guida di Mazzarri.

Raramente abbiamo visto fallire la scelta dell’allenatore, in 16 lunghi anni di presidenza. Pochissime le situazioni di esonero inderogabile, passando da Donadoni ad un recente Ancelotti. Tantissime invece le panchine d’oro: Reja, Benitez, Sarri. Solo per citare tre grandi nomi. Simbolo di una scelta oculata e mai arrivista del patron azzurro.

La vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana ha innalzato l’autostima di un club che pochi anni prima campeggiava tra i campi di Serie B: un continuo aggiornamento, un’asticella che si è alzata sempre di più.

Comunque vada, l’epoca ADL sarà una vittoria.

Rimanete connessi, vi aspettiamo sabato 26 dicembre per il prossimo appuntamento.