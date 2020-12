I migliori acquisti azzurri del 2020: Al quinto posto…

Buone feste a tutti, in questi 5 giorni analizzeremo i migliori acquisti del Napoli in questo brutto anno, in cui il calciomercato si è svolto con il campionato in corso.

Al quinto posto di questa classifica c’è Andrea Petagna, l’attaccante italiano con la maglia azzurra in 488 minuti ha realizzato 3 gol. L’attaccante acquistato dalla Spal a Gennaio ed entrato nel gruppo di Gattuso solamente a settembre è la terza punta degli azzurri. Magicamente, però, Osimhen e Mertens sono infortunati e quindi tocca ad Andrea guidare l’attacco azzurro. Petagna ha dato una grande mano soprattutto nei momenti difficili, basti pensare che i due gol con Benevento e Sampdoria hanno fatto totalizzare alla squadra 6 punti dei 25 finora guadagnati. Per Andrea Petagna questo può essere il treno della vita, dopo una carriera fatta più di bassi che di alti adesso ha nelle mani le redini del destino degli azzurri. Andrea non ci deludere e suda la maglia per questa gloriosa squadra.

Vi do appuntamento a domani, ore 20:00, per sapere la quarta posizione…NON MANCATE!