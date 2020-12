I goal più belli del 2020 – Al quinto posto…

Il 2020 è stato un anno di alti e bassi per il calcio italiano e soprattutto per il Napoli. A gennaio e febbraio gli azzurri cercavano di uscire dalla crisi con Gennaro Gattuso chiamato a sostituire Carlo Ancelotti, ma non sono mancate le sconfitte e i brutti passi falsi. Poi il Covid, che ha fermato tutto per circa tre mesi. I partenopei sono rientrati in campo bene, vincendo la Coppa Italia, ma il finale di campionato è stato tutt’altro che entusiasmante vista la mancata qualificazione alla Champions League, dalla quale gli azzurri erano usciti contro il Barcellona. E’ iniziata quindi la nuova stagione che ha visto l’alternarsi di momenti positivi e momenti bui, dalla sconfitta a tavolino contro la Juventus all’annullamento della stessa, dalla morte di Maradona ai buoni risultati ottenuti nello stadio intitolato al Diez fino al singolo punto ottenuto nelle ultime tre partite.

Al quinto posto della classifica dei goal più belli del 2020 c’è un tributo a Josè Maria Callejon, che ha lasciato il Napoli dopo 7 lunghi anni di permanenza all’ombra del Vesuvio. Siamo alle 23esima giornata dello scorso campionato e la squadra di Gattuso si trova al di sotto della decima posizione in classifica. Al San Paolo, contro il Lecce, è vietato sbagliare, e invece dopo 90 minuti il punteggio recita 3-1 in favore dei pugliesi. La rete del 2-3 realizzata da Callejon serve a poco, ma resta un goal bello e anche piuttosto difficile.

Il lancio di Demme verso l’area di rigore trova il tocco maldestro di Lucioni che non riesce ad allontanare la sfera; alle sue spalle c’è lo spagnolo che, con poco tempo a disposizione per coordinarsi, la mette dentro con una mezza rovesciata volante trovando anche la deviazione del portiere Vigorito e della traversa.

Non perdetevi il prossimo appuntamento con i goal più belli del 2020: il quarto posto sarà svelato domani, 25 dicembre, alle ore 9:00.