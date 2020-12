Acquisti Mancati; la classifica dei quasi giocatori del Napoli

Oggi e per 5 giorni analizzeremo una classifica dei 5 acquisti mancati nella storia recente del Napoli, ci concentreremo nelle ultimissime sessioni di mercato, senza andare troppo indietro nel tempo.

Al quinto posto di questa speciale classifica c’è Gabriel Magalhiaes. Il difensore brasiliano è stato in orbita Napoli per gran parte della sessione di mercato estivo. Il DS Giuntoli, vista anche la allora probabile partenza di Koulibaly, decise di giocare d’anticipo e insieme all’accordo per Osimhen riuscì ad accordarsi con il Lille anche per Gabriel. Sembrava tutto fatto, come si dice in questi casi “manca solo la firma” ma con lo stallo della cessione di Koulibaly, la situazione non è mai riuscita a sbloccarsi definitivamente. Il difensore brasiliano, dopo aver dato un ultimatum alla società partenopea, si è accordato ed è diventato un nuovo giocatore dell‘Arsenal, seguendo lo stesso destino che si verificò per Pepè l’anno prima.

Per scoprire la quarta posizione, collegatevi domani alle 22:00.