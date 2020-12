Tuttosport – Juve-Napoli, malumore tra i club post sentenza: “È la vittoria di un presidente contro gli altri”

Cosa succederà ora al protocollo del campionato dopo il verdetto sulla sentenza Juve-Napoli? È l’interrogativo che si pone Tuttosport. Nell’edizione odierna, il quotidiano scrive di un protocollo uscito ammaccato post sentenza e di malumore tra i presidenti:

“La sentenza del Collegio di garanzia fa giurisprudenza e crea un precedente pericoloso per il regolare completamento del campionato che, finora, si è retto sul rispetto del protocollo, che dalla giornata di ieri ne esce piuttosto ammaccato. Perché in Lega e Figc ieri l’umore era pessimo, mentre molti club mugugnavano. Sono in molti, infatti, a sostenere che questa è stata la vittoria di un presidente contro gli altri diciannove che hanno sempre rispettato il protocollo di Governo e Figc. Finora. Perché da ieri pomeriggio non è più così sicuro che in presenza della positività di un membro del gruppo squadra (quindi non necessariamente un giocatore), il club crei la bolla isolando i positivi e segua tutto il resto delle disposizioni per consentire la disputa della partita. La sentenza del Collegio apre un buco nel protocollo e, quindi, nel campionato che solo il buon senso di tutti può richiudere. Ma adesso è una questione di fiducia reciproca: l’integrità del campionato è nelle mani di chi vuole continuare a rispettare il protocollo, perché chi non vuole ora ha un’alternativa. Un’alternativa che – senza troppi giri di parole – può far saltare il campionato, quindi i soldi delle tv, quindi i bilanci di molti club”.