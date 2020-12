TOP&FLOP: Il migliore e il peggiore di Napoli Torino

Si è appena conclusa la partita tra Napoli e Torino valida per la quattordicesima giornata di campionato. Un’altra prestazione deludente per gli uomini di Gattuso che hanno acciuffato il pareggio al 90′ grazie a Lorenzo Insigne dopo l’1-0 di Izzo.

La redazione di MondoNapoli decide di citare come migliore in campo proprio il capitano, l’unico capace di accendere la luce nei momenti di difficoltà. Menzione anche a Piotr Zielinski, che ha dato qualità in una serata davvero difficile.

Nei flop la redazione cita il resto della squadra compreso il mister Gattuso. Dopo le due sconfitte di fila con Inter e Lazio tutti si aspettavano una reazione diversa, reazione che tutto sommato non c’è stata, escluso il lampo finale con i due uomini di maggiore qualità della rosa.