SERIE A – Verona-Inter in campo alle 18.30: le formazioni ufficiali

Scenderanno in campo, alle 18.30, Verona e Inter, che si sfideranno nel match valido per la 14esima giornata di Serie A. Per la squadra nerazzurra, come anticipato dai vari media, non sarà del match Eriksen, partito per la Danimarca, per la nascita del figlio.

Le formazioni ufficiali:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Di Marco; Colley, Zaccagni; Salcedo.

A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Lazovic, Udogie, Ilic, Cetin, Ruegg, Gunter, Yeboah, Danzi, Bertini. Allenatore: Juric.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez, Perisic; Lukaku.

A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Kolarov, Gagliardini, Sensi, Vidal. Allenatore: Conte.