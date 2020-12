PRIMA PAGINA – GdS: “Juve, 6 punti persi in un giorno: notte fonda per i bianconeri”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la brutta giornata di ieri passata dalla Juventus, prima tolti i 3 punti “vinti” a tavolino contro il Napoli, perché il CONI ha accolto il ricorso degli azzurri e la partita, quindi, si giocherà, poi persi altri 3 punti in serata con la sconfitta con la Fiorentina in casa:

“Juve notte fonda. Fiorentina lucida e concreta: vince 3-0. Ai bianconeri, in dieci per l’espulsione di Cuadrado, manca almeno un rigore. Il tecnico: “Niente alibi per la sconfitta”.

La partita con il Napoli si giocherà a maggio. Il Collegio di garanzia del Coni cancella il 3-0 a tavolino e la penalizzazione (-1). De Laurentiis: “Giusto così”. 6 punti persi in un giorno per i bianconeri, la vetta ora è lontana”.