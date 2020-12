Anche l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla pessima giornata della Juventus di ieri, doppia sconfitta in poche ore tra CONI e Allianz Stadium: “Juve, che schiaffi! Il Coni cancella il 3-0 a tavolino e restituisce il punto agli azzurri. Gara da giocare con il Napoli, poi il crollo in casa con la Fiorentina. Per il recupero due le ipotesi: il 13 o il 20 gennaio”.