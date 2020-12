Paolo Condò ha commentato ai microfoni di Sky la sentenza del CONI, mediante la quale si è deciso che Juventus-Napoli verrà giocata. Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“La classifica è sacra, non può essere intaccata per un errore amministrativo. Non era giustificabile il punto di penalizzazione per gli azzurri. In questa sentenza credo che abbia influito anche il desiderio di non voler andare al TAR, che avrebbe dato ragione ai partenopei”.