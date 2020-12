Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo la sentenza del CONI, mediante la quale si è deciso che Juve-Napoli verrà giocata.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Si è creato un precedente. Fino ad ora non era mai avvenuto un ribaltamento simile. Da una parte abbiamo la Figc e dall’altra il CONI che ha ribaltato tutto. Chi ama lo sport deve essere per forza felice di questa sentenza, ma ci saranno delle ripercussioni per il futuro”.