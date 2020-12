Potrebbe arrivare un turno di stop per l’arbitro Federico La Penna, dopo aver diretto la gara Juventus-Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il designatore Rizzoli potrebbe decidere di fermare per una giornata l’arbitro, per la prestazione poco convincente, di ieri sera. Come sottolinea il quotidiano sportivo, quella di Nicola Rizzoli non dovrebbe essere, però, una scelta punitiva, ma bensì un modo per l’arbitro di ritrovare la giusta serenità.