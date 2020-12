FOCUS – Napoli-Torino: dove vederla e probabili formazioni

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena allo stadio Maradona Napoli-Torino. Una sfida mai banale quella fra gli azzurri e i granata in un momento difficile della propria stagione che Gattuso e Giampaolo sono chiamati a riscattare. Da una parte i partenopei che in ritiro da qualche giorno sono intenti a ritrovare la retta via lavorando senza troppe distrazioni, con la voglia di ritornare a fare punti dopo aver riconquistato quello sottrattogli nella partita mai giocata contro la Juventus; dall’altra parte i piemontesi alla ricerca della seconda vittoria in campionato, nelle ultime 5 sono state ben 3 le sconfitte e 2 i pareggi che hanno inevitabilmente condannato la squadra di Cairo al 19esimo posto in classifica.

L’ultima vittoria in casa degli azzurri contro il Torino risale allo scorso 29 febbraio quando il Napoli di Gattuso iniziava ad ingranare dopo le fatiche iniziali, finì 2-1. L’ultimo pareggio fra Napoli e Torino risale al febbraio 2019, quando le due compagini non andarono oltre lo 0-0. L’ultima sconfitta, piuttosto remota, nell’ex Stadio San Paolo risale al 17 maggio 2009, finì 2-1 per i granata. Questa sarà la 133esima sfida fra Napoli e Torino, la 66esima fra le mura amiche del Maradona.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.