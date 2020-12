Juve-Napoli, l’avv. Lubrano: “Sapevamo di avere la vittoria in pugno, ma non volevamo parlare prima della sentenza”

Enrico Lubrano, l’avvocato che assieme a Grassani ha difeso il Napoli, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del club azzurro al CONI.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Non ho mai avuto dubbi sulla fondatezza delle ragioni, ma questo pensiero l’ho sempre tenuto riservato. Infatti, so che la giustizia è aleatoria e per tale ragione abbiamo deciso di non esporci sull’argomento. Sapevamo di essere forti ma non volevamo parlare. Non avrebbe avuto senso. Al Napoli la trasferta era stata vietata già il 3 ottobre. Si doveva rispettare l’isolamento domiciliare del gruppo squadra”.