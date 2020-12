CdS – Napoli-Torino, le scelte di Gattuso: le ultime sulla formazione azzurra

Il Napoli di Gennaro Gattuso, questa sera, affronterà il Torino allo stadio Maradona. Gli azzurri arrivano da due sconfitte in campionato con Inter e Lazio, ma con il verdetto della sentenza, per la partita con la Juve, ribaltato e quindi con una spinta in più per il match contro i granata; invece la squadra di Giampaolo non attraversa un buon momento ed è alla ricerca di punti. Gattuso dovrebbe optare per questa formazione:

“In porta, fuori Ospina e dentro Meret; linea difensiva con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Hysaj al posto di Mario Rui; centrocampo con Bakayoko, Demme e Zielinski. tridente con Insigne e Petagna ci sarà Politano. Lozano, intanto, recupera e sarà in panchina”. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.