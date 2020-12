Moreno Longo, ex allenatore di Frosinone e Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha una rosa ampia e contro la Lazio nonostante le numerose assenze in avanti ha giocato comunque con Petagna, Lozano e Politano. Però contro i biancocelesti gli azzurri non hanno mai dato l’impressione di essere in partita. Non c’è stata quell’intensità che tutti si aspettavano. Complice anche un calendario intenso”