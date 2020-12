Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fernando Llorente potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus a gennaio. Il club bianconero infatti starebbe cercando una quarta punta e il feeling tra l’attaccante azzurro e Morata renderebbe perfetta l’operazione.

Riporta il quotidiano che Llorente si è fatto apprezzare sotto tutti i punti di vista. Bravo nel fare sponde, sarebbe ideale per Ronaldo e Dybala. Bravo fuori dal campo a non essere un rivale per i titolari (vedi Kane al Tottenham e lo stesso Morata. Insomma, un affare che potrebbe davvero concretizzarsi…