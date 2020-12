Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter non esclude di entrare in scena per il colpo Papu Gomez che fa gola anche al Milan. L’argentino è in vendita ma a condizioni ancora non fissate; i nerazzurri ci pensano, ma solo e soltanto se l’Atalanta lo liberasse (quasi) gratis dopo la rottura totale con Gasperini e con la società. Si lavora su questo fronte, il Milan non ha mollato.