Fascetti: “Il Napoli è una squadra alterna. Insigne è un fenomeno”

L’ex allenatore Eugenio Fascetti ha parlato ai microfoni di Radio CRC della situazione attuale del Napoli:

“Il Napoli è una squadra alterna, molto bene a Milano, malissimo con la Lazio. Gli azzurri diventano pericolosi quando non hanno punti di riferimento davanti; Petagna cerca poca profondità. L’assenza di Osimhen, sotto questo aspetto, si sente moltissimo. La squadra deve cambiare aspetto anche durante la stessa partita a seconda dei momenti. Una squadra deve essere padrona di parecchi schemi. Sono per un gruppo camaleontico. Gli azzurri non erano grintosi. Una delusione. Quest’alternanza nelle prestazioni non so da cosa sia dovuta; dobbiamo ricordare però che ieri sera mancavano due giocatori importanti per il Napoli, di grinta e di esperienza. Quando mancano Mertens ed Insigne il Napoli è un’altra cosa. Da allenatore di un’altra squadra, se la palla andasse a Lorenzo sarei sempre in apprensione. Non si può essere contro il capitano, smettiamola. Chi sa giocare a calcio deve essere protetto proprio perché ce ne sono davvero pochi di questi fenomeni. Osimhen è un giocatore di grande avvenire, ha velocità, che nel calcio moderno è importantissima. È un ottimo acquisto, ma ovviamente deve fare esperienza. Il nostro non sarà il calcio più bello, ma è sicuramente il più difficile. In Italia c’è un ritorno della marcatura ad uomo, duelli a tutto campo, quindi per un attaccante avere sempre qualcuno attaccato alle spalle è dura. La rosa del Napoli attualmente è ben assortita. A centrocampo bisogna attendere un po’ lo spagnolo Fabian Ruiz, che sembra in fase di calo, ma c’è uno Zielinski che è arma in più”.