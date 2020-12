Del Genio: “Non parliamo di moduli, si vince con l’interpretazione”

Durante la trasmissione ‘A Tutto Napoli‘ su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto per dire la sua sugli azzurri:

“L’Inter ci ha aspettato, per questo il Napoli s’è espresso in un certo modo. Gattuso inciderà molto quest’anno, lo dico dall’inizio, perché è uno che lavora sulle strategie delle singole partite che possono venire bene o male. Quando non hai una filosofia di gioco ben definita, e quindi nelle difficoltà ti rifugi nelle tue certezze, rischi di avere degli alti e bassi. Ad esempio sul centrocampo c’è una soluzione per le partite con le big, ovvero Bakayoko e Demme, un’altra per le altre dove anche Fabian può giocare lì perché l’avversario non ti pressa ma ti aspetta nella propria metà campo. Per chi parla sempre di 4-3-3 come risoluzione a tutti i problemi, Gattuso l’ha proposto nel secondo tempo contro la Lazio e le cose sono persino peggiorate. Forse manco se ne saranno accorti. Non perdiamo tempo dietro ai moduli, si vince e si perde per l’interpretazione“.