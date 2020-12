Crotone vince contro il Parma: Messias show, i calabresi salgono in classifica

Il Crotone fa il suo dovere contro un Parma reduce dal pesantissimo ko con la Juventus ed abbandona, per almeno 24 ore, l’ultimo posto della classifica. I ragazzi di Stroppa non sbagliano l’approccio ed aggrediscono sin dalle prime battute, trovando il vantaggio con Messias al 24′. Messo da parte lo spavento per la risposta-lampo ducale, con Karamoh che si vede prima annullare il pari per un precedente fuorigioco di Inglese, poi centrando in pieno il palo, ad un passo dall’intervallo sale nuovamente in cattedra il brasiliano classe ’91, che beffa Sepe con un magistrale pallonetto. A Liverani non basta il 2-1 di Kucka al 57′, che sfiora la doppietta al settimo di recupero.