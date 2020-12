Corr Sera: “Milik, il Napoli ha fretta: arriva un’offerta dalla Serie A”

Il rapporto tra Napoli e Milik è ormai ai ferri corti e, con il polacco alla porta, non tardano ad arrivare interessamenti di diversi club pronti a chiederlo agli azzurri.

Tra le varie intenzionate c’è proprio l’Inter di Antonio Conte, così come sottolineato dal Corriere della Sera:

“Un’ alternativa anche per variare l’ attacco torna utile.

Sullo sfondo potrebbe non essere campata in aria l’ ipotesi Milik. Il centravanti polacco va in scadenza a giugno, il Napoli ha fretta di liberarsene, il costo ridotto rientra n ei parametri nerazzurri”.