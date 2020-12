Risultato clamoroso a Torino, la Juventus viene travolta da una Fiorentina affamata di punti e di riscatto. Finisce 0-3 all’Allianz Stadium la partita del martedì sera di Serie A, subito in salita per i bianconeri dopo il gol di Vlahovic al 3′ e l’espulsione di Cuadrado al 18′. Nella ripresa l’autogol di Alex Sandro e la rete dell’ex Caceres mandano ko Pirlo, che reclama per due rigori giudicati non punibili dall’arbitro La Penna e dal Var.