Cds: “Gattuso assente a Castel Volturno, col Toro scelte forzate. Torna un ex, bagarre a centrocampo”

Il Napoli si lecca doppiamente le ferite: sa da un lato si soffre per i risultati di campo, dall’altro si soffre per i dolori – o comunque i fastidi – non necessariamente inerenti il rettangolo di gioco.

Oltre all’ormai folta lista di degenti, c’è anche la delicata situazione del tecnico azzurro che – come sostenuto stamattina dal Corriere dello Sport – non si è potuto presentare sul prato del training center di Castel Volturno:

“Assente all’ allenamento per il solito problema all’ occhio, una mannaia che lo sta condizionando e limitando oltremodo. Rino è fisicamente provato, nonostante la sua incredibile forza di volontà e l’ ammirevole senso di professionalità“

“In difesa spazio all’ex Maksimovic con Manolas, mentre in attacco tornerà Insigne con Politano e Petagna. Cambi in vista anche a centrocampo: in regia, con Zielinski e chi tra Bakayoko e Fabian garantirà maggiore tenuta, ci sarà Demme“