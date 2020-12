Venerato: “Rinnovo? Non se ne parla durante le feste natalizie”

Ciro Venerato, giornalista per Rai Sport ed esperto di calciomercato, ha rilasciato ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Goal in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli delle dichiarazioni in merito al rinnovo di Gattuso. Ecco le sue parole a riguardo:

“Rinnovo Gattuso? Il mister sta aspettando l’Ok dei suoi avvocati che hanno rimandato il plico a quelli del Napoli perché hanno sollevato dei piccoli dubbi su dei possibili intoppi che andranno riscritti dopo essere stati accettati. È molto difficile aspettarsi un tweet del presidente durante il periodo natalizio. Bisognerà attendere, con ogni probabilità, il nuovo anno”.

La situazione Gattuso è una problematica che va superata per portare una maggiore tranquillità e sicurezza all’interno del gruppo squadra. Così verrebbero evitati problemi che possano danneggiarne l’unione.