Enrico Varriale, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della partita persa dagli azzurri contro la Lazio.

“Il Napoli sembrava completamente un’altra squadra rispetto a quella di Milano e sicuramente ha risentito di una botta psicologica importante. Nulla è perduto, la stagione è lunga e anomala per via del Covid. Si può vincere e si può perdere, ma è il modo in cui si perde che accende qualche campanello d’allarme”.