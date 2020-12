Tuttosport – Juventus alla caccia di un attaccante che “costa poco”: spunta di nuovo Milik

La Juventus starebbe sondando il terreno per provare a prendere un attaccante da integrare nel reparto offensivo già da gennaio.

L’edizione odierna di Tuttosport, cita due nomi in particolare: Milik e Depay. Sul primo è intervenuto Cristiano Giuntoli :“Credo che Milik – ha detto a SkySport il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli – voglia andare a giocare subito per prepararsi bene in vista dell’Europeo. È un attaccante che può far comodo a tante squadre”.

La valutazione che fa il Napoli, di Milik, continua ad essere di 18 milioni di euro. La Juventus valuta dunque diverse piste, Depay è in scandenza con il Lione e potrebbe far comodo alla causa bianconera.

Vedremo come si evolverà questa situazione.