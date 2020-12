Torino, ripresi gli allenamenti in vista di Napoli: le condizioni di Bonazzoli

In vista della sfida di mercoledì contro il Napoli, il Torino è tornato ad allenarsi. I granata, reduci da un pareggio casalingo con il Bologna, non stanno attraversando un buon periodo. Le condizioni di Bonazzoli, uscito malconcio durante la gara di ieri, saranno monitorate nei prossimi giorni. Per il momento sono state escluse lesioni muscolari. Il comunicato del club:

“Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfi a, in vista della trasferta di mercoledì contro il Napoli. Come di consueto il giorno dopo una partita, il tecnico Giampaolo ha diviso la squadra in due gruppi: sessione di scarico con programma defaticante per i giocatori scesi in campo ieri contro il Bologna, esercitazioni tecniche per gli altri elementi a disposizione. Per quanto riguarda Bonazzoli, uscito ieri anzitempo per un problema ai flessori alla coscia sinistra, le indagini strumentali cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni muscolari. Per l’attaccante oggi solo terapie. Il Torino tornerà in campo domani mattina con un allenamento tecnico-tattico cui seguiranno il pranzo e la partenza per Napoli”.