Sky – Marani: “Napoli? Ecco cosa manca”

Marani, vice-direttore di Sky, ha parlato della lotta scudetto: “Nella Juve, a parte Ronaldo, non ci sono gerarchie. Mi sta piacendo molto il calcio di Pirlo. Mi sta sorprendendo anche McKennie, molto dinamico e porta equilibrio al centrocampo bianconero. In difesa poi hanno De Ligt, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Juventus e Inter saranno in lotta scudetto fino alla fine. Il Milan non saprei, è un punto interrogativo. Al Napoli manca la sua punta di diamante, ovvero Osimhen. Però il nigeriano non è un attaccante da 20-25 gol, quello che serve per vincere uno scudetto e il Napoli non ha“.