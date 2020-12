Santini: “Gattuso ha fatto un nome a Giuntoli! Sul Papu Gomez…”

Il giornalista Fabio Santini, esperto di calciomercato, ha parlato nel corso de Il Processo, programma in onda su 7 Gold di possibili operazioni di mercato del Napoli: “Gattuso ha fatto un solo nome a Cristiano Giuntoli ed è di grande spessore. Si tratta del terzino del Chelsea Emerson Palmieri“.

Ha poi aggiunto: “Su Emerson Palmieri c’è anche l’Inter. Per quello che concerne il Papu Gomez, invece, l’Atalanta è stata chiara con tutte le squadra in trattativa: andrà via solo per una cifra che si aggiri almeno sui 10 milioni. Eventuali scambi potrebbero verificarsi solo se venissero proposti agli orobici calciatori di quel valore. Sul Papu Gomez ci sono anche Inter e Milan“.