Repubblica – Ritiro punitivo imposto da Gattuso: il tecnico è infuriato

Dopo la brutta sconfitta di ieri sera in casa della Lazio, il Napoli andrà in ritiro fino a mercoledì, quando si giocherà al Maradona contro il Torino. Il quotidiano “Repubblica” si è soffermato sullo scarso momento di forma della squadra azzurra, parlando così della scelta del ritiro:

“È un ritiro punitivo. A imporlo alla sua squadra è stato Rino Gattuso, su tutte le furie per la sconfitta e soprattutto per la prestazione deludente del Napoli all’Olimpico, contro la Lazio. Per questo Ringhio ha perso la pazienza e ha deciso che i giocatori dovranno preparare in clausura la sfida di mercoledì sera al Maradona contro il Torino”.