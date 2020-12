Petagna: “Quella di ieri peggior partita della stagione, vogliamo regalare un sereno Natale ai tifosi del Napoli”

Andrea Petagna ha parlato oggi in conferenza stampa per la presentazione del calendario 2021 del Napoli. Vari gli argomenti trattati, dalle prestazioni sottotono al futuro.

“Quella di ieri è stata la partita peggiore della stagione, ma non dobbiamo demoralizzarci, è stato un passo falso. Siamo una squadra forte e dobbiamo ripartire già da oggi in allenamento perché mercoledì bisogna portare a casa i tre punti. Andremo in ritiro adesso così non avremo distrazioni e ci prepareremo bene, regalando un sereno Natale ai nostri tifosi”.