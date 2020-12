Nella conferenza stampa di presentazione al calendario è intervenuto anche Andrea Petagna:

“Ieri è stata una gara no. Non siamo proprio scesi in campo e ora vogliamo reagire, partendo da mercoledì. A Milano abbiamo fatto un’ottima gara, ieri invece molto male.

Mercoledì ci aspetta una gara ostica ma che dobbiamo portare a casa per trascorrere un Natale più sereno”.