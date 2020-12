Gomez, comunicato ufficiale: “E’ tutto falso, ho scelto solo di non rispondere alle domande di Striscia”

Il Papu Gomez è al centro delle polemiche per una notizia che sta circolando da qualche ora riguardo un incontro tra lui e l’inviato di Striscia Valerio Staffelli, al quale avrebbe lanciato e rotto in mille pezzi il Tapiro d’oro, ironico premio della trasmissione.

Il calciatore argentino si è voluto difendere dai fatti con un comunicato ufficiale, dicendo che è tutto falso:

“La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia La Notizia è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.