Marco Giampaolo, allenatore del Torino, salterà la conferenza stampa pre-partita con il Napoli. La squadra granata vive un brutto momento, essendo in zona retrocessione con soli sette punti. Pertanto l’allenatore domani non svolgerà l’incontro con i giornalisti per presentare i match, anche per le molteplici gare ravvicinate di questa settimana.