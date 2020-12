Montervino: “Politano sembrava fuori dalla partita. Maksimovic colpevole sul gol”.

L’ex centrocampista e capitano del Napoli, Francesco Montervino, ospite alla trasmissione Ne parliamo il lunedì, programma in onda sulla emittente Canale 8, ha parlato della partita dove il Napoli è uscito sconfitto in casa della Lazio: “Avete visto cosa ha fatto Matteo Politano in partita? Ha avuto un atteggiamento incomprensibile. Sembrava del tutto fuori dalla partita. Eppure stiamo parlando di un calciatore che, così come gli altri, ha trovato spazio”.

“Sul gol di Immobile, dico che il maggiore responsabile è sicuramente Nikola Maksimovic. Il difensore perde il contatto visivo con l’avversario e si fa anticipare. Koulibaly, in questo caso, non mi sembra colpevole anche perché era in un’altra posizione“.