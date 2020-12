Mancini: “Possiamo giocarcela con i più forti. Serie A? Molte squadre stanno facendo bene. Vi dico la mia sul vaccino”

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato nella consueta conferenza stampa di fine anno di vari argomenti, dalla Serie A al vaccino per il Covid-19.

“Nazionale? Dobbiamo ancora migliorare ma possiamo giocarcela quasi alla pari con le squadre più pronte di noi. Sarebbe gradito avere sempre più giocatori pronti per la Nazionale. La partita più importante del 2020 è stata quella con l’Olanda. Contratto? Nessun problema”.

“Serie A? Il campionato è più bello, la Juve è sempre molto forte ma molte squadre stanno facendo bene come il Milan, il Napoli, la Roma uguale e la Lazio si sta riprendendo. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, anche l’Inter è lì”.

“Paolo Rossi? Per me è stata una cosa drammatica, ero molto amico di Paolo, non sapevo nulla della sua malattia. Per me è stato un eroe, momento bruttissimo”.

“Vaccino? Io ho avuto il Covid, sicuramente lo farò appena possibile, li faccio da quando sono piccolo e non c’è problema”.