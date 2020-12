Lo Monaco: “Milik? E’ praticamente perso, andrà via solo a sue condizioni”

Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione ‘Marte Live Sport’: “Napoli ridimensionato? Il campionato è molto aperto, possono vincere diverse squadre. Anche il Napoli però serve continuità, 4 sconfitte sono incisive. A Napoli si affida tutto nelle mani del presidente. Ad esempio la questione Milik. Il giocatore è perso, può trovare accordi liberamente da febbraio. Si dovrebbe far capire al giocatore che stare fermi per altri 6 mesi significherebbe perdere l’Europeo. Penso che ora lui voglia andare via alle sue condizioni”.