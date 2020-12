Insigne: “Abbiamo scelto noi il ritiro! Meritiamo più di quanto raccolto”

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa per l’evento del calendario:

“Speriamo sia l’annata giusta per noi e per il mio percorso in Nazionale. Ci sono rimasto molto male per ciò che è successo a Milano. Da capitano mi dispiace soprattutto di aver lasciato sola la squadra ieri, con poche scelte in attacco anche se non deve essere assolutamente un alibi. Il ritiro? Non è punitivo, l’abbiamo scelto noi per giocare al meglio mercoledì contro il Torino. Non fa niente un giorno in più di ritiro, domani ci saremmo andati comunque. C’è tempo per stare in famiglia”.