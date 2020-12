Il Mattino – L’assenza di Lorenzo Insigne si è fatta sentire

L’assenza di Lorenzo Insigne si è fatta sentire ieri, il ruolo del capitano azzurro sembra fondamentale nelle dinamiche di questa squadra.

Come analizzato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli è una squadra “che frana” senza il suo numero 24.

Leader tecnico della rosa, quando non c’è nessuno si carica la squadre sulle spalle: ” Il Napoli misura il vuoto dell’ assenza di Lorenzo Insigne e capisce che le uniche speranze di gioco passano attraverso i suoi piedi. Quando non c’è, si crea una voragine che ingoia tutti: da Mario Rui che ha già il carico di errori e passaggi ai calciatori avversari a Zielinski collezionista di tunnel agli avversari e non di gol come ci si aspetta fino a Lozano”.

Napoli che dunque, come scritto da Il Mattino, risente dell’assenza di un leader tecnico e mentale come Lorenzo Insigne.