Glik: “Milik? Non entro nella questione ma spero trovi una squadra”

Kamil Glik, difensore del Benevento e compagno di nazionale di Arek Milik e Piotr Zielinski, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole:

SU ZIELINSKI: “Ha qualità tecniche incredibili, farebbe comodo a tante squadre sia in Italia che in Europa. E’ un giocatore importante non solo per il Napoli, ma per tutta la Serie A. È un piacere vederlo giocare e condurre il pallone. Si vede che ha tantissima qualità”.

SU MILIK: “Non è facile per lui questa situazione, e nemmeno per il Napoli. Queste cose però non mi riguardano, sono cose personali. Sono scelte dure che deve prendere lui e la società. Tra sei mesi ci sono gli Europei, Arek è un giocatore importante per la Polonia e speriamo che trovi una soluzione entro gennaio”.

SU ROBERTO INSIGNE: “Ha tutte le qualità per fare bene nel massimo campionato italiano. È un bravo calciatore e una persona perbene. Sono felice che stia facendo bene quest’anno”.