Genoa, ufficiale l’esonero di Maran: al suo posto Ballardini

Risultati discontinui e prestazioni sottotono: anche quest’anno il Genoa non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Oramai sembra diventato quasi abituale il cambio allenatore della squadra rossoblù ad un certo punto della stagione. Quest’anno a perdere il posto è Rolando Maran. La società ha comunicato da poco l’ingaggio di Davide Ballardini, come nuovo tecnico del Genoa. L’allenatore ravennate non è alla sua prima esperienza a Genova: questa sarà di fatto la quarta volta che siederà sulla panchina rossoblù.