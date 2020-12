Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a Radio Rai della possibilità del ritorno dei tifosi allo stadio.

“Il campionato sta andando bene, è avvincente e sta tracciando qualche sorpresa. E’ brutto però che tutto si svolga senza i tifosi, protagonisti principali. Non so per quanto tempo ancora gli stadi resteranno chiusi, dipende dalla pandemia. Gennaio? E’ una possibilità, me lo auguro, anche perché riapriranno gli impianti da sci”.