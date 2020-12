Branchini, agente di Pavoletti: “Oggi sta bene! Mercato? Vedremo…

Giovanni Branchini, agente di Leonardo Pavoletti, attaccante ex Napoli in forza al Cagliari, ha parlato presso Tmw: “La sventura di una ricaduta ti fa perdere l’intera stagione, anche se col Covid sono state meno significative rispetto a una stagione normale. Sono situazioni difficili da superare, e conta solo farlo. Oggi Leonardo sta bene e gioca: come sempre quando si rientra, le prime partite sono state ottime, quelle successive di meno… Lui è motivato e sereno, e gioca in una squadra che fa un calcio propositivo: sembra che tutto vada per il meglio”.

Ha poi aggiunto sul calciomercato: “Ci sono molti interessamenti, ma dipende essenzialmente da cosa vorrà fare la società. Lui si è trovato molto bene, e l’attacco è forte: lui ha caratteristiche differenti dagli altri, ci saranno delle valutazioni. Per ora abbiamo ricevuto sondaggi, anche molto prestigiosi, ma intanto è giusto aspettare il prossimo match. Il mercato probabilmente prenderà piede dalla prossima settimana, allora tutti faranno un bilancio”.