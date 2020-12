Biasin: “Quello di ieri sera non sembrava il Napoli. Su Milik…”

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi sulla sconfitta in campionato del Napoli e su dei rumour di mercato: “Quello di ieri sera non sembrava il Napoli, una squadra senza identità non è da Gattuso ma bisogna riconoscere il valore della Lazio, inoltre mancava tutto l’attacco. Non farei processi nonostante le due partite perse di fila, ma chi ha visto partita di San Siro sa che non meritava di perdere, quindi all’Olimpico potrebbe anche essere stato un passo falso”.

“Scamacca al Milan? Credo che i rossoneri trovandosi con merito in cima alla classifica debbano far all-in e prendere un attaccante che dia più sicurezza, uno alla Milik“.