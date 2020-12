Bagni: “Sono arrabbiato, perché il Napoli è una squadra che può vincere, non partecipare”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli. Le sue parole:

“Io mi incazzo perché il Napoli veniva da una partita splendida: meritavamo di vincere contro l’Inter. Non esiste l’alibi delle assenze, si può perdere. Quando io ero a Perugia perdevo e ci poteva stare. Il problema è l’atteggiamento: la gara si è persa al primo minuto, non al 90′. Non esiste in un campionato che potenzialmente puoi vincere essere così arrendevole. Già sul 2-0 non si buttava la palla davanti, non si lottava. Sì ieri il tridente era insolito ma era formato da ottimi giocatori. Il Milan ha giocato senza Ibrahimovic, Rebic e Bennacer eppure aveva uno spirito diverso. Non è accettabile. Peraltro il Napoli ha una rosa straordinaria. Bisognava cercare di salvare l’onore, non giocare non esiste”.

“Campionato nel quale gli scontri diretti sono meno fondamentali? C’è un dislivello enorme. La Juventus fa 4 gol al Parma ma gliene ne poteva fare anche 10. Il Benevento sta facendo una qualcosa di straordinario, ha 9 punti di vantaggio sulla quart’ultima. Ci siamo allontanati dopo lo scontro diretto con l’Inter, che ieri ha giocato anche peggio e ha comunque portato a casa il risultato. Anche la Juventus ha perso punti, così come li ha persi il Napoli, che però ha un potenziale come bianconeri e nerazzurri. Per questo non sono contento della posizione attuale: il Napoli è una squadra che può vincere, non partecipare”.